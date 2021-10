Real Sociedad-Athletic Bilbao: dérbi basco para fechar a noite

Eternos rivais locais, Real Sociedad e Athletic Bilbao encontram-se este domingo em San Sebastián, num duelo da 12.ª jornada de La Liga que colocará frente a frente o líder da tabela e o oitavo colocado.



Com 24 pontos, a Real Sociedad está a ser a grande sensação da temporada, com 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota apenas. Os bascos têm 16 golos marcados e 9 sofridos e chegam a este jogo numa senda de 13 jogos seguidos sem perder, isto incluindo duelos de outras provas, nomeadamente a Liga Europa. Por outro lado, note-se que apenas um dos últimos sete jogos da Real teve mais do que 3 golos, sendo que em quatro dos últimos cinco foram os de San Sebastián a marcar primeiro.



Quanto ao Athetic, tem 17 pontos, fruto de 4 vitórias, 5 emaptes e 1 derrota, marcou 10 golos e sofreu 6, e ainda tem uma partida em atraso. A equipa de Bilbao não perdeu há quatro jogos e, como a estatística global aponta, não é propícia a golos: apenas dois dos últimos nove jogos tiveram mais do que 3, ainda que em quatro dos últimos cinco ambas as equipas tenham marcado.



Quanto ao confronto direto, a Real não perdeu nenhum dos últimos quatro duelos, tendo sido a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos sete. Em quatro dos últimos cinco, refira-se, o marcador teve sempre menos do que 3 golos. Foi assim nos três duelos da época passada, com duas vitórias da Real por 1-0 e um empate a um golo.

