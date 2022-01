Real Sociedad-Atl. Madrid: duelo dos dos 'oitavos' da Copa do Rei

Encontro dos oitavos-de-final da Copa do Rei, com um embate de equipas do primeiro escalão do futebol espanhol entre Real Sociedad e At. Madrid. Será um embate entre duas formações que já viveram momentos mais positivos, que nesta partida procurarão bons resultados para renascer.



Nesse sentido, diga-se que os bascos até levam duas vitórias seguidas, algo que serviu para anular (ou atenuar) uma fase menos boa. Em termos de golos, note-se que a Real Sociedad foi a primeira equipa a marcar nos últimos cinco encontros, sendo que nos últimos sete apenas dois não tiveram pelo 3 no total.



Quanto ao Atlético, vem de um empate e uma derrota na Supertaça espanhola, chegando a esta partida também numa sequência de cinco encontros seguidos a ser a primeira equipa a marcar - tal como a Real. Em termos de total de golos, o registo também é positivo, no caso de pelo menos 3 em cinco dos últimos seis jogos.



Quanto ao confronto direto, o Atlético leva quatro jogos seguidos a marcar e sem perder (venceu dois e empatou dois). Em cinco dos últimos sete, refira-se, os colchoneros foram a primeira equipa a marcar, sendo que também nesse mesmo espaço de jogos apenas dois tiveram pelo menos 3 golos no total. Curiosamente as duas exceções foram nos dois jogos mais recente: 2-2 esta época e 2-1 na época passada.

