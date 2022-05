Real Sociedad-Atl. Madrid: fecho de época em San Sebastián

CÓD 118 Real Sociedad 2.58 Empate 3.16 Atl. Madrid 2.66

Duelo entre duas equipas com passaporte firmado para as competições europeias da próxima semana, com Real Sociedad e Atl. Madrid a fecharem as respetivas temporadas no Reale Arena, numa partida que colocará frente a frente o 6.º e o 3.º colocados, respetivamente.Com 68 pontos, o At. Madrid não pode passar do atual 3.º posto, mas em caso de empate ou derrota ficará à mercê de uma ultrapassagem do Sevilha. Já a Real Sociedad, com 62 pontos, não pode cair de 6.º, mas pode acabar em 5.º caso o Betis (64) perca pontos.Olhando ao registo recente, a Real Sociedad vem de duas vitórias seguidas, que travaram uma série de quatro jogos seguidos sem ganhar. Quanto ao Atlético, que neste jogo tem João Félix em dúvida, vem de três jogos seguidos sem perder.Quanto ao confronto direto, o encontro da primeira volta acabou em empate a dois golos, antes da Real Sociedad ter triunfado por 2-0 numa partida da Taça do Rei em janeiro.