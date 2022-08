Real Sociedad-Barcelona: blaugrana querem evitar novo deslize

Real Sociedad e Barcelona defrontam-se na noite de domingo, a partir das 21 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda jornada da Liga espanhola de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que estão atualmente separadas por dois pontos.

Na primeira jornada do campeonato, a Real Sociedad posiciona-se no sexto lugar, com três pontos, fruto de uma vitória fora de portas diante do Cádiz, enquanto que o Barcelona se encontra no 11.º posto, com apenas um ponto, após um empate frente ao Rayo Vallecano.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições oficiais ou não oficiais em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que a Real Sociedad registou três vitórias (Osasuna, Bournemouth e Cádiz CF) e duas derrotas (Eibar e Athletic Bilbao), ao passo que o Barcelona somou três triunfos (Real Madrid, New York Red Bulls e U.N.A.M. Pumas) e dois empates (Juventus e Rayo Vallecano).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Barcelona, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com a Real Sociedad a não conseguir melhor do que um empate (1-1) na Supertaça de Espanha, encontro que acabou por perder por 1-2 para lá do tempo regulamentar.