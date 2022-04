Real Sociedad-Barcelona: catalães procuram esquecer surpresa com o Cádiz

CÓD 167 Real Sociedad 3.17 Empate 3.39 Barcelona 2.08

Vindo de uma derrota surpreendente na receção ao Cádiz, o Barcelona visita esta quinta-feira o sempre complicado reduto da Real Sociedad, numa partida na qual terá pela frente um conjunto basco que entra em campo na 6.ª posição, com 55 pontos, e ainda a sonhar com o acesso à Liga dos Campeões.Para mais, os bascos levam cinco jogos seguidos sem perder e em casa têm o 6.º melhor registo da Liga, com apenas 2 derrotas em 16 encontros. A ajudar a esse registo está a capacidade defensiva, já que nos últimos sete duelos caseiros a Real não sofreu qualquer golo.Quanto ao Barcelona, segundo colocado na tabela com 60 pontos, vem da tal derrota diante do Cádiz e chega a este encontro como a segunda melhor equipa a atuar fora de portas, com somente duas derrotas em 16 encontros. A atuar fora, refira-se, o Barcelona venceu os últimos quatro encontros, sendo que nos últimos cinco marcou pelo menos 2 golos. Os catalães, ainda assim, leva quatro jogos seguidos a sofrer golo, sendo que em quatro dos últimos cinco foram mesmo os primeiros a encaixar.Em termos de confronto direto, nota para o registo de 14 partidas seguidas do Barcelona sem perder e sempre a marcar diante da Real Sociedad, com cinco vitórias seguidas nos últimos duelos. Em sete dos últimos oito jogos ambas as equipas marcaram e em seis dos últimos oito o marcador teve um total de 3 ou mais golos.