Real Sociedad-Barcelona: por um lugar na final da Supertaça

Encontro das meias-finais da Supertaça espanhola, com a Real Sociedad a defrontar esta quarta-feira, a partir das 20 horas, o Barcelona, num embate que colocará frente a frente um dos finalistas da Taça do Rei e o campeão espanhol.



Será também um jogo entre duas formações a viverem momentos totalmente distintos. Se os bascos apenas ganharam um dos últimos dez jogos - perderam quatro e empataram cinco -, os catalães levam já oito partidas seguidas sem perder, com seis triunfos e dois empates.



Privado de Luca Sangalli e Aihen Muñoz, o conjunto basco tentará neste duelo a disputar em Córdoba, no Estadio Nuevo Arcángel, colocar um ponto final numa série nada positiva, com onze jogos seguidos a sofrer e sem conseguir vencer diante deste Barcelona.



Quanto aos catalães, que não terão o contributo dos lesionados de longa data Gerard Piqué, Philippe Coutinho, Sergi Roberto e Ansu Fati, querem ampliar essa sequência positiva ante a Real Sociedad, uma equipa há qual venceu há cerca de um mês, por 2-1.

CÓD 164 Real Sociedad 4.52 Empate 4.23 Barcelona 1.65