Real Sociedad-Betis: com um olho na Champions

CÓD 165 Real Sociedad 2.07 Empate 3.31 Real Bétis 3.29

Separados por apenas 2 pontos, Real Sociedad e Betis encontram-se esta sexta-feira em solo basco, numa partida da 32.ª jornada da Liga espanhola que colocará frente a frente o 6.º e o 5.º colocados, respetivamente.Em melhor posição, o Betis está a apenas 1 ponto da quarta posição, pelo que ainda sonha com o apuramento para a Champions. Já a Real Sociedad, com uma margem de 8 pontos para o 7.º, entra em campo sem pressão e com possibilidade de saltar na tabela por troca com os andaluzes.Olhando ao registo recente, os bascos não perdem há quatro jogos e os andaluzes há cinco. Em termos de golos há a destacar o registo da Real Sociedad, com seis jogos seguidos em casa sem sofrer. Falando ainda em golos, apenas dois dos últimos sete jogos da Real tiveram mais do que 3 golos, ao passo que também em cinco dos últimos sete foram os bascos os primeiros a marcar.Em termos de confronto direto, o Betis leva quatro partidas sem perder e três a ganhar. Em oito dos últimos nove duelos houve pelo menos 3 golos no total, sendo que esta temporada os dois encontros já disputados acabaram com vitórias do Betis por 4-0.