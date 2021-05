Real Sociedad-Elche: jogos decisivos para a luta de ambos

Arranca a jornada 35 da Liga espanhola, com a quinta colocada Real Sociedad a receber a visita do Elche, uma equipa que entra nesta ronda a precisar pontos como pão para a boca, já que é apenas 19.º, com 30 pontos, numa luta titânica pela fuga à descida.



Já os bascos, com 53 pontos, estão na luta pelo quinto posto, que vale o acesso direto à Liga Europa, sendo que essa luta está acesa com Villarreal e Betis. A turma basca, refira-se, vem de uma derrota em casa do Huesca, sendo que neste duelo não contará com Luca Sangalli e Mikel Merino. Há ainda dúvidas quanto a Asier Illarramendi, Carlos Fernández, Aihen Muñoz e Igor Zubeldia.



Quanto ao Elche, vem de uma derrota diante do At. Madrid, sendo que em apenas um dos últimos oito jogos se viram mais do que 3 golos nas suas partidas. Neste duelo, refira-se, os visitantes apenas não poderão contar com Johan Mojica. Note-se, por fim, que o Elche apenas venceu três dos últimos 29 jogos que disputou na Liga espanhola, sendo que fora de casa sofreu pelo menos 2 golos em sete dos últimos oito duelos que disputou.



Na primeira volta, refira-se, a Real venceu por 3-0.

CÓD 121 Real Sociedad 1.52 Empate 3.58 Elche CF 5.7