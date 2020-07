Real Sociedad-Espanyol: equipas em fase negativa

Real Sociedad e Espanyol, do ex-benfiquista Raúl de Tomás e do ainda benfiquista Facundo Ferreyra, defrontam-se esta quinta-feira em jogo a contar para a 33.ª jornada da Liga espanhola de futebol, num encontro que poderá mudar o recente rumo negativo de resultados de ambas as formações.

À entrada para esta ronda, a Real Sociedad posiciona-se no 7.º lugar, com 47 pontos, fruto de 14 vitórias, cinco empates e 13 derrotas, enquanto que o Espanyol é último classificado com apenas 24 pontos amealhados até ao momento, após somar cinco triunfos, nove empates e 18 derrotas.

Nos últimos cinco jogos realizados para o campeonato espanhol, a Real Sociedad registou um empate (Osasuna) e quatro derrotas (Alavés, Real Madrid, Celta Vigo e Getafe), ao passo que o Espanyol somou um triunfo (Alavés), um empate (Getafe) e três desaires (Levante, Betis e Real Madrid).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade da Real Sociedad com três triunfos nos últimos cinco duelos entre as duas equipas, contra apenas dois do Espanyol. O que irá ditar este encontro?