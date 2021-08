Real Sociedad-Levante: equipas com muitas baixas

Encontro da terceira jornada da Liga espanhola, com Real Sociedad e Levante a defrontarem-se este sábado no País Basco, numa partida que colocará frente a frente duas equipas separadas por um ponto e uma posição na tabela.



Os bascos, com 3 pontos, são o conjunto em melhor posição, ainda que curiosamente o Levante (com 2 pontos) seja uma das equipas que nesta Liga espanhola ainda não perdeu, pois empatou as duas partidas que disputou.



Sem Carlos Fernández, Nacho Monreal, Mat Ryan, Diego Rico e Asier Illarramendi, o conjunto basco foi a primeira equipa a sofrer em quatro dos últimos cinco jogos que disputou. Falando em golos, note-se que seis dos últimos oito jogos da Real Sociedad tiveram mais do que 3 golos e tentos de ambas as equipas.



Quanto ao Levante, aqui sem Sergio Postigo, Álex Blesa, Dani Gómez, Roberto Soldado e Aitor Fernández, sofrem golos há sete partidas, ainda que apenas dois dos últimos oito jogos que disputou tenha tido mais do que 3 golos.



Quanto ao confonrto direto, nota para o registo de golos da Real Sociedad, que leva sete partidas a marcar ao Levante. Em quatro dos últimos cinco encontros os bascos foram a primeira equipa a faturar. Em cinco dos últimos seis ambas as equipas marcaram.

CÓD 116 Real Sociedad 1.55 Empate 4 Levante 5.4