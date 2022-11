Real Sociedad-Manchester United: ingleses obrigados a ganhar

CÓD 123 Real Sociedad 3,05 Empate 3,4 Manchester Utd. 2,2

Encontro decisivo para definir quem avança diretamente para a próxima ronda da Liga Europa, num duelo no qual a Real Sociedad, com 15 pontos, entra em vantagem, já que venceu em setembro na visita a Old Trafford por 1-0. Esse é o resultado que os ingleses terão de reverter, sendo que ganhar por 1-0 não chega, pois aí continuariam em desvantagem pelos fatores de desempate - no caso a diferença de golos.Com cinco vitórias em cinco jogos nesta Liga Europa, a Real Sociedad vem de duas derrotas no campeonato, algo que pode afetar um pouco o moral coletivo. Ainda assim, de realçar que a Real Sociedad foi a primeira equipa a marcar em oito dos últimos dez jogos que disputou.Quanto ao Manchester United, leva oito jogos sem perder, tendo nos últimos dois ganho sem sofrer golos - por 1-0 diante do West Ham e 3-0 sobre o Sheriff. Em termos de golos, quatro dos últimos cinco jogos não tiveram mais do que 2 golos.De notar, por fim, que este será o quarto jogo entre estas equipas no espaço de ano e meio, havendo por agora um equilíbrio absoluto, com uma vitória para cada lado e um empate. Como será o desempate?