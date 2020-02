Real Sociedad-Mirandés: mais um milagre na Taça do Rei de Espanha?

Real Sociedad e Mirandés disputam, esta quinta-feira, a primeira mão das meias-finais da Taça do Rei de Espanha, num encontro que entre duas formações que já provocaram algumas surpresas.



Nos últimos cinco jogos realizados, a Real Sociedad registou quatro vitórias (Mallorca, Osasuna, Real Madrid e Athletic Bilbau) e uma derrota (Leganés), enquanto que o Mirandés somou dois triunfos (Sevilha e Villarreal) e três empates (Málaga, Rayo Vallecano e Sp. Gijón).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para apenas um encontro entre ambas as equipas, com o resultado a sair favorável para o Mirandés, por 1-0.

CÓD 102 Real Sociedad 1.32 Empate 4.59 Mirandés 8.81