Real Sociedad-Mónaco: bascos com imensas baixas

Encontro da segunda jornada do Grupo B da Liga Europa, com o Monaco a visitar o reduto da Real Sociedad, num duelo no qual os bascos vão procurar o seu primeiro triunfo - depois de terem empatado na estreia -, ao passo que os franceses tentam o segundo triunfo, após terem ganho no arranque diante do Sturm Graz.



A complicar a vida dos bascos estará essencialmente o enorme rol de lesionados, com praticamente uma dezena de jogadores fora de combate, onde se destacam nomes como Nacho Monreal, Carlos Fernández, Alexander Isak, David Silva ou Asier Illarramendi. Baixas que obrigarão a muitas dores de cabeça na hora de fazer o onze, mas a verdade é que a Real vem numa boa fase, já que não perdeu nenhum dos últimos sete encontros. Desses duelos, refira-se, apenas dois tiveram mais do que 3 golos no total.



Quanto ao Monaco, que apenas tem dúvidas quanto às utilizações de Guillermo Maripán, Youssouf Fofana e Aleksandr Golovin, leva quatro jogos seguidos sem perder, ainda que nos últimos três tenha sofrido. Ao contrário do registo dos espanhóis, no caso do Monaco é habitual termos mais do que 3 golos e tentos de ambas as equipas: foi assim em cinco dos últimos sete duelos. Por outro lado, de notar que nesses mesmos cinco de sete o Monaco foi a primeira formação a faturar.



Este será o segundo jogo da época entre estas duas equipas, depois de um duelo de pré-temporada onde a Real Sociedad triunfou por 2-1. Como será desta feita?

CÓD 120 Real Sociedad 2.2 Empate 3.45 Mónaco 3