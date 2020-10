Real Sociedad-Nápoles: italianos pressionados

Derrotados na primeira jornada na receção ao AZ Alkmaar, os italianos do Nápoles enfrentam esta quinta-feira uma visita ao reduto da Real Sociedad na qual têm absoluta necessidade de pelo menos alcançar um ponto. Tudo isto perante uma equipa que, em sentido inverso, arrancou a vencer e que, logo aí, tem uma vantagem que pode ser importante.



O problema é que os bascos são das equipas em melhor forma esta temporada em Espanha, já que venceram cinco dos oito encontros que disputaram, quatro deles de forma consecutiva até ao último domingo, dia em que venceram ante o Huesca por 4-1. Ainda assim, a verdade é que a formação espanhol tem algumas dores de cabeça no plantel, com as baixas certas de Asier Illarramendi e Luca Sangalli, isto para lá das dúvidas em relação a Igor Zubeldia, Ander Barrenetxea e Joseba Zaldua.



Por outro lado, note-se que o Nápoles este ano não tem um registo muito regular, já que venceu quatro e perdeu dois encontros, tendo a particularidade de ter sofrido golos nos últimos quatro encontros, o que denota uma certa debilidade no sector defensivo onde pontifica o português Mário Rui.



Por fim, de referir que este será o primeiro jogo da história entre estas duas equipas.

CÓD 129 Real Sociedad 2.71 Empate 3.37 Nápoles 2.59