Real Sociedad-Osasuna: bascos defrontam adversário de boa memória

CÓD 135 Real Sociedad 1,74 Empate 3,05 Osasuna 3,85

Em jogo que fecha a ronda 15 da Liga espanhola, Real Sociedad e Osasuna encontram-se este sábado no País Basco, numa partida entre o terceiro e oitavo colocados, respetivamente.Com 26 pontos, a Real Sociedad tem 8 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, numa caminhada com 19 golos marcados e 17 sofridos. Neste jogo sem Umar Sadiq, Martín Merquelanz, Aihen Muñoz, Mikel Oyarzabal e Beñat Turrientes, a Real Sociedad vem de uma goleada por 5-0 na Taça do Rei, isto depois de na paragem para o Mundial ter somado dois jogos sem ganhar.Quanto ao Osasuna, tem 23 pontos, fruto de sete vitórias, dois empates e cinco derrotas. Em termos de golos, os de Pamplona marcaram 16 e sofreram 14. Tal como a Real, o Osasuna venceu na Taça do Rei, sendo que na paragem para o Mundial empatou dois encontros e venceu o outro.Quanto ao confronto direto, a Real acumula três vitórias seguidas sem sofrer golo, levando já dez partidas consecutivas a marcar pelo menos por uma vez nas partidas com o Osasuna. Em termos de golos, apenas um dos últimos oito jogos entre estas equipas teve 3 ou mais no total final. Um desses encontros foi já esta época, numa partida de preparação, disputada em julho, que terminou em 1-0.