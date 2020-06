Real Sociedad-Osasuna: duelo de vizinhos em San Sebastian

Duelo de equipas vizinhas na Liga espanhola, com a Real Sociedad a receber a visita do Osasuna, num encontro da 28.ª jornada que colocará frente a frente o 4.º e o 11.º colocados, respetivamente.



Mais bem posicionado, o conjunto de San Sebástian entra em campo depois de uma pausa competitiva de três meses, sendo que antes dessa paragem vinha numa excelente fase, com apenas uma derrota (diante do Barcelona) nos últimos oito encontros. Aliás, nesses mesmo oito encontros foi mesmo a primeira equipa a marcar em sete deles - só falhou ante os catalães.



Quanto aos de Navarra, chegam a esta partida também com uma pausa de três meses, sendo que antes da mesma vinha num momento de altos e baixos, com apenas duas vitórias nos seis encontros disputados entre fevereiro e março.



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que este será o terceiro encontro oficial da temporada entre estes dois conjuntos, havendo por agora absoluta vantagem da Real Sociedad, com duas vitórias em dois encontros (3-1 e 4-3). Como será desta vez?

CÓD 109 Real Sociedad 1.66 Empate 3.7 Osasuna 4.64