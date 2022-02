Real Sociedad-RB Leipzig: tudo para decidir no País Basco

CÓD 161 Real Sociedad 2.58 Empate 3.3 RB Leipzig 2.5

Depois do empate a dois golos registado na Alemanha, Real Sociedad e RB Leipzig encontram-se esta quinta-feira em solo espanhol, numa partida que basicamente irá começar do zero, tendo em conta que em caso de novo empate, seja por qual resultado for, o encontro irá sempre para prolongamento.Neste jogo privado de Adnan Januzaj, Ander Barrenetxea e Nacho Monreal, mas também com Carlos Fernández e Alexander Isak em dúvida, a Real Sociedad entra em campo vinda de uma dolorosa derrota aos pés do Athletic Bilbao por 4-0.Quanto ao RB Leipzig, a equipa de André Silva, no fim de semana goleou o Hertha por 6-1, conseguindo algo que ultimamente tem sido raro: vencer fora de casa. Um bom sinal para este duelo, no qual os alemães sabem que não podem contar com o lesionado Marcel Halstenberg.