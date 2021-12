Real Sociedad-Real Madrid: merengues com visita perigosa

CÓD 160 Real Sociedad 3.19 Empate 3.26 Real Madrid 2.13

Líder destacado da Liga espanhola, com 36 pontos, o Real Madrid tem este sábado uma visita teoricamente bastante complicada ao reduto da Real Sociedad, numa partida da 16.ª jornada na qual terá pela frente uma formação que foi uma das sensações do ínicio de época e que ainda está no topo, no caso no 3.º lugar, com 29 pontos.Vindo de sete vitórias seguidas e dez jogos sem perder, isto contando todas as provas, o Real Madrid está num momento bastante positivo, tendo a meio da semana já superado uma equipa basta, no caso o Athletic, por 1-0. Nesse duelo curiosamente quebraram-se algumas sequências e diminuiram-se outras.A saber: em seis dos últimos sete jogos do Real Madrid houve pelo menos 3 golos; em cinco dos últimos sete ambas as equipas marcaram. Num plano inverso, confirmaram-se outras sequências, como o Real Madrid a marcar primeiro (foi assim em seis dos últimos sete jogos) e a chegar ao intervalo na frente (em quatro dos últimos cinco).Quanto à Real Sociedad, vem de uma vitória para a Taça do Rei, que serviu para atenuar o efeito de três jogos seguidos sem triunfar - contando todas as provas. A turma bsca, refira-se, tem 8 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, com um registo de golos de 19 marcados e 11 sofridos. Um 'score' que acaba por justificar o registo de golos médio dos jogos da Real, com menos do que 3 em seis dos últimos oito jogos disputados.A fechar, o confronto direto, mostra-nos que em cinco dos últimos seis duelos houve golos de ambas as equipas, com duas vitórias para cada lado e dois empates no registo.