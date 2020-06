Real Sociedad-Real Madrid: teste de fogo aos merengues

Moralizado por uma sempre complicada vitória em casa do Valencia, o Real Madrid tem este domingo mais um teste de fogo, com a visita ao reduto da Real Sociedad, uma das equipas que tem surpreendido na presente edição da Liga espanhola.



Atualmente em quinto, com 47 pontos, a formação basca chega a este jogo até num mau momento, já que não venceu nenhum dos jogos disputados no pós-retoma, dois resultados que acabaram por ditar a queda na tabela, por troca com o Getafe e o Atlético Madrid. Ainda assim, a atuar em casa, a formação de San Sebastián tentará certamente inverter a tendência, tendo como referência aquilo que fez em fevereiro, quando surpreendeu tudo e todos ao vencer em casa dos merengues, na Taça do Rei, por 4-3.



Um resultado inesperado, que servirá de aviso para os blancos, que em contraponto neste retorno do campeonato vão em duas vitórias, ambas com três golos marcados. A mais recente foi como dissemos em casa do Valencia, por 3-0, numa partida na qual Karim Benzema foi figura, ao marcar dois golos. E por falar em golos, de notar que quatro dos últimos cinco duelos dos merengues tiveram pelo menos três tentos, sendo que também em quatro dos últimos cinco os blancos foram a primeira equipa a marcar.



Quanto a dados da Real Sociedad, já lá vão quatro jogos seguidos a sofrer, havendo curiosamente uma estatística inversa, já que cinco dos últimos seis duelos tiveram menos de três golos. Por outro lado, e agora olhando ao confronto direto, há também outro dado 'trocado': é que dos últimos oito jogos sete deles tiveram pelo menos três tentos marcados, sendo que o Real Madrid vai em seis jogos seguidos a sofrer ante a Real Sociedad, que por seu turno sofre há três. Basicamente, ainda que as estatísticas globais o contrariem, é bem provável que haja uma chuva de golos na Reale Arena.



Uma chuva de golos para a qual não contribuirão Ander Barrenetxea, Luca Sangalli e Joseba Zaldua do lado basco, tal como Nacho, Luka Jovic, Lucas Vázquez e Isco, também eles baixas por lesão.

CÓD 110 Real Sociedad 4.06 Empate 3.94 Real Madrid 1.7