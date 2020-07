Real Sociedad-Sevilha: ainda com muito em jogo

Duelo da zona superior da tabela da Liga espanhola, com o sétimo colocado Real Sociedad a receber a visita do quarto Sevilha, numa partida da penúltima jornada da prova na qual ainda muito estará em jogo.



Em melhor posição, o conjunto andaluz sabe desde já que tem passaporte garantido para a Champions da próxima temporada, mas ainda poderá acabar em terceiro, isto desde que o Atlético Madrid tropece - as duas equipas estão empatadas com os mesmos 66 pontos. Será com essa motivação que entrará em campo, isto para lá da sequência de 15 jogos seguidos sem perder e de quatro vitórias consecutivas.



Quanto à Real, está em sétimo na luta pelo derradeiro lugar de Liga Europa - tem os mesmos pontos que o sexto Getafe - vem de uma vitória sobre o Villarreal por 2-1, ainda que tenha um registo algo negativo do ponto de vista defensivo, já que sofreu golo nos últimos onze encontros, tendo sido a primeira equipa a encaixar em sete dos últimos nove.



Quanto ao confronto direto, o Sevilha não perde diante do Villarreal há quatro duelos, tendo vencido os dois últimos em verdadeiros festivais de golos. 3-2 na primeira volta e 5-2 na época passada. Como será agora?

CÓD 124 Real Sociedad 2.29 Empate 3.27 Sevilha 2.9