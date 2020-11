Real Sociedad-Villarreal: duelo de equipas surpresa em Espanha

Encontro entre duas das equipas que mais estão a surpreender neste arranque de temporada em Espanha, com a líder Real Sociedad a receber a visita do terceiro colocado Villarreal.



Na frente da tabela, com 23 pontos e vindo de seis vitórias consecutivas na Liga, a Real Sociedad está claramente moralizada pelo que tem feito no campeonato, ainda que no plano europeu venha de um empate diante do AZ Alkmaar. Ainda assim, a verdade é que os bascos estão claramente a viver uma época de sonho até ao momento, chegando a este jogo numa sequência de cinco partidas seguidas sem perder (contando duelos europeus) e de quatro sem sofrer. Por outro lado, em oito dos últimos dez duelos foi a primeira formação a marcar.



Quanto ao Villarreal, terceiro com 19 pontos, a verdade é que também está num excelente momento, já com doze jogos seguidos sem perder (contando partidas europeias), ainda que tenha nas últimas partidas denotado alguma fragilidade defensiva, com golos sofridos nos últimos quatro encontros que jogou.



Olhando ao confronto direto, note-se que estas duas equipas já se enfrentaram esta temporada, num duelo de preparçaão que o Villarreal venceu por 2-0. Alargando o registo aos duelos oficiais, aí o registo é de três vitórias para cada lado na última meia dúzia de partidas.

