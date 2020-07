Örebro-Mjallby Aif: segue o campeonato na Suécia

Depois da paragem forçada devido à Covid-19, segue em alta rotação a disputa da Liga sueca, com o Örebro e o Mjallby a encontrarem-se esta segunda-feira na Behrn Arena, numa partida da 9.ª jornada que colocará frente a frente o 12.º e o 6.º, respetivamente.



Em melhor posição, o conjunto forasteiro chega a este jogo com 13 pontos e numa sequência positiva nas últimas partidas - com quatro vitórias em cinco jogos -, ainda que no mais recente tenha perdido e que já vá numa sequência de três jogos seguidos a sofrer.



Quanto aos da casa, têm 9 pontos e nos mesmos últimos cinco duelos ganharam um, empataram dois e perderam outros dois.



A finalizar, analisar apenas o confronto direto, que nos últimos cinco duelos deu poucos golos para contar. No total, em cinco partidas, foram marcados cinco golos, sendo que num deles o marcador ficou a zeros. Como será desta?

CÓD 255 Örebro 2.59 Empate 2.8 Mjallby Aif 2.31