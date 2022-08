Örebro-Örgryte: visitantes em subida de forma

Em jogo da 18.ª jornada da segunda divisão sueca, com o Örebro a receber esta segunda-feira, pelas 18 horas, a visita do Örgryte, num duelo que colocará frente a frente o 9.º e o 15.º colocados, respetivamente.



Com 23 pontos, o Örebro vem de duas derrotas seguidas e está desesperado por vitórias para conseguir aproximar-se do topo, ao passo que o Örgryte, pese embora estar na zona de despromoção, com 14 pontos, vem de quatro partidas seguidas sem perder, com três empates e uma vitória. Aliás, refira-se que o Örgryte conseguiu 10 dos seus 14 pontos nos últimos sete jogos, o que demonstra uma boa fase recente a ter em conta.



Por outro lado, de notar que o Örgryte leva três jogos seguidos sem perder diante do Örebro e sempre a marcar pelo menos um golo. Dois deles foram esta temporada, com o 3-1 para a Taça, fora de casa, e o 2-0 em casa, para o campeonato. Irá à terceira haver uma mudança de tendência?

Por Record

Temas

örebro

örgryte