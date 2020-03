Rec. Caála-Sporting Cabinda: duas equipas posicionadas a meio da tabela

Recreativo Caála e Sporting Cabinda defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 25.ª jornada do Girabola, num encontro que coloca frente-a-frente duas formações que atualmente posicionam-se a meio da tabela classificativa.



À entrada para esta jornada, o Recreativo Caála posiciona-se no 10.º lugar, com 27 pontos, fruto de oito triunfos, três empates e onze derrotas, enquanto que o Sporting Cabinda encontra-se na 11.ª posição, com 21 pontos, após somar cinco vitórias, seis empates e sete empates.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Recreativo Caála registou três vitórias e duas derrotas, ao passo que o Sporting Cabinda somou um triunfo, um empate e três derrotas.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos do Sporting Cabinda contra nenhum do Recreativo Caála. Pelo meio, registaram-se ainda três empates.

CÓD 174 Rec. Caála 1.69 Empate 2.77 Sporting Cabinda 3.99