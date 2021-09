Red Star Kunlun-Amur Khabarovsk: duelo de aflitos na KHL

Encontro entre duas equipas afundadas nos últimos postos da Conferência Este da KHL, com o Red Star Kunlun a receber a visita do Amur Khabarovsk, numa partida na qual ambas as equipas entrarão em campo a precisar de vitórias como pão para a boca.



Vindo de quatro derrotas seguidas, o Red Star Kunlun tem apenas dois triunfos nos nove duelos que disputou e conta com 4 pontos, ao passo que o Amur Khabarovsk, em oito encontros, venceu apenas um e totaliza somente 3 golos até ao momento.



No que ao confronto direto diz respeito, o Amur Khabarovsk leva quatro vitórias consecutivas, ambas conseguidas na época passada. Nesses quatro jogos, refira-se, o total de golos foi de 24, a uma média de 6 por encontro, ainda que apenas dois desses duelos tenham efetivamente terminado com pelo menos meia dúzia de tiros certeiros.

CÓD 467 Red Star Kunlun 2.06 Empate 3.95 Amur Khabarovsk 2.7