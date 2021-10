Red Star Kunlun-Barys Nur-Sultan: forasteiros com confronto direto muito favorável

Red Star Kunlun e Barys Nur-Sultan defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para o campeonato russo de hóquei no gelo, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que estão inseridas na Conferência Este da prova.

À entrada para esta ronda, os Red Star Kunlun posicionam-se no 10.º lugar, com 11 pontos, fruto de cinco vitórias (uma em tempo-extra) e 11 derrotas (uma delas para lá do tempo regulamentar), enquanto que os Barys Nur-Sultan encontram-se no oitavo posto, com 14 pontos, após somarem seis triunfos (dois no prolongamento) e 10 desaires (dois no período extra).

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os Red Star Kunlun registaram duas vitórias (Podolsk e CSKA Moscovo) e três derrotas (Dínamo Moscovo, CSKA Moscovo e Dínamo Minsk), ao passo que os Barys Nur-Sultan somaram dois triunfos (Avangard Omsk e SKA São Petersburgo) e três desaires (Dínamo Moscovo, Lokomotiv Yaroslavl e Bars Kazan).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos Barys Nur-Sultan, equipa que venceu todos os últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações.