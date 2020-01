Red Star Kunlun-Novosibirsk: formações do meio da tabela travam forças

Red Star Kunlun e Novosibirsk defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para o campeonato russo de hóquei no gelo (KHL), num encontro que coloca frente a frente duas formações que se posicionam no meio tabela classificativa.



Nos últimos cinco jogos os Red Star Kunlun (8.º) registaram quatro derrotas e uma vitória, enquanto que os Novosibirsk (6.º) venceram três dos últimos cinco encontros, tendo pedido duas partidas.



No que toca ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos dos Novosibirsk, contra apenas uma dos Red Star Kunlun.

CÓD 345 Red Star Kunlun 2.15 Empate 3.61 Novosibirsk 2.71