Reims-Lyon: visitantes ainda sem Anthony Lopes

CÓD 156 Reims 4.05 Empate 3.9 Lyon 1.74

Ainda sem o suspenso Anthony Lopes, o Lyon visita este domingo o reduto do Reims, numa partida da 4.ª jornada da Ligue 1 na qual a equipa visitante entrará em campo como 4.ª colocada, com 6 pontos em dois jogos. A atuar em casa, o Reims está numa situação bem diferente, com apenas 1 ponto em três partidas disputadas.Apesar dos momentos distintos, ambas as equipas terão várias baixas, já que o Lyon, para lá de Lopes, não poderá contar com Julian Pollersbeck, Jérôme Boateng, Sinaly Diomandé e Houssem Aouar. Já o Reims tem uma baixa certa, a de Anastasios Donis, mas conta com três dúvidas: Thomas Foket, Kaj Sierhuis e Valon Berisha.Olhando agora a estatísticas e sequências, o Reims leva cinco jogos seguidos sem ganhar e a sofrer golos, tendo também marcado em quatro deles. Quanto ao Lyon, não perde há quatro partidas (contando duelos de preparação) e nos últimos três sofreu sempre golos. Falando em golos, apenas um dos últimos nove jogos do Lyon não teve 3 ou mais no total.Em relação ao confronto direto, olhar primeiro também aos golos, já que apenas dois dos últimos sete jogos entre estas equipas tiveram 3 ou mais golos. Uma das exceções foi na época passada, com o triunfo por 2-1 do Reims em Lyon, naquele que foi o segundo de três jogos seguidos do Reims sem perder diante deste oponente.