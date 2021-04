Reims-Marselha: equipa da casa não perde há nove jogos

Sexto colocado à entrada para esta 34.ª jornada da Ligue 1, o Marselha visita esta sexta-feira o reduto do Reims, numa partida na qual tentará um triunfo que permita saltar provisoriamente para o quinto posto. Já o Reims, com 41 pontos, está tranquilo na tabela e jogará essencialmente para melhorar aquilo que fez até ao momento no campeonato.



Com 52 pontos, o Marselha, chega a este jogo vindo de três jogos seguidos sem perder, sendo que nos últimos dez perdeu três, venceu quatro e empatou três. Olhando aos dados dos seus jogos, note-se que apenas um dos últimos cinco nãot eve pelo menos 3 golos.



E se a fase recente do Marselha é relativamente positiva, o que dizer o Reims? Leva nove jogos consecutivos sem perder, ainda que apenas tenha conseguido vencer dois desses duelos. Na prática, o Reims é mesmo o campeão dos empates, já que em 33 rondas somou 14 igualdades, 10 derrotas e 9 vitórias. Quanto a dados de golos, aqui a estatística é inversa, com apenas um dos últimos cinco a ter pelo menos 3.



Em relação ao confronto direto, o Reims leva três jogos seguidos a marcar ao Marselha e quatro sem perder. Apenas um dos últimos seis jogos teve mais do que 3 golos, sendo que na primeira volta se registou um empate a um golo. Como será desta vez?

CÓD 155 Reims 3.3 Empate 3.16 Marselha 2.14