Remo-Brusque: forasteiros têm vantagem no confronto direto recente

Remo e Brusque defrontam-se, na madrugada desta quinta-feira, pelas 01h30 (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a 11.ª jornada da Série B do Brasil (segunda divisão de futebol brasileira). Um encontro que colocará frente a frente duas equipas que se encontram separadas por seis pontos na tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, o Remo posiciona-se na 20.ª e última posição do campeonato, com sete pontos, fruto de uma vitória, quatro empates e quatro derrotas em nove jogos disputados, enquanto que o Brusque é nono classificado, com 13 pontos, após somar quatro triunfos, um empate e quatro derrotas em outros tantos encontros realizados.

Nas últimas cinco partidas disputadas, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Remo registou dois empates (Guarani e Nautico) e três derrotas (Sampaio Correa, Coritiba e Vila Nova FC), ao passo que o Brusque somou um triunfo (Brasil de Pelotas), um empate (Sampaio Correa) e três desaires (Vasco, Guarani e CSA).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Brusque, equipa que venceu os dois duelos até ao momento disputados entre as duas formações. O primeiro encontro terminou com um 2-1 no marcador, enquanto que o último duelo (em fevereiro do último ano) fechou com uma goleada por 5-1.