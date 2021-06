Remo-PA-Sampaio Corrêa: duelo de opostos no Brasil

Encontro da Série B do Brasileirão, com o quarto colocado Sampaio Corrêa a visitar o reduto do 16.º Remo, numa partida na qual se encontrarão duas formações que ocupam posições praticamente opostas na tabela classificativa.



Com 12 pontos, o Sampaio Corrêa tem três vitórias, três empates e uma derrota, ao passo que o Remo, que nesta partida atua em casa, tem 7 pontos, conseguidos através de um triunfo, quatro empates e uma derrota.



Apesar da diferença de pontuação, ambas as equipas não perderam nos últimos três jogos, ainda que o Remo leve já cinco seguidos... sem ganhar. Por outro lado, ambas as equipas partilham a estatística de ter havido menos do que 3 golos nas últimas partidas: 5 em 7 no caso do Remo; 6 em 7 no caso do Sampaio Corrêa.



Notar, por fim, que este será o terceiro duelo da história entre estas duas equipas, o primeiro desde 2017, ano no qual o Sampaio Corrêa venceu por 2-1 precisamente neste mesmo reduto.