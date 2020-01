Rennes-Bordéus: Paulo Sousa procura regresso às vitórias

Vindo de três derrotas consecutivas, duas delas para o campeonato, o Bordéus de Paulo Sousa procura este sábado regressar às vitórias na Ligue 1, num duelo no qual terá pela frente um surpreendente Rennes, atual quarto colocado da prova, com 30 pontos.



Quanto aos de Paulo Sousa, e depois de terem andado no pódio, chegam a esta partida em sétimo, com 26 pontos, procurando uma vitória que lhes permita saltar na tabela classificativa e, acima de tudo, travar uma série negativa no último jogo do presente ano civil.



Equipa onde atuam Salin e Raphinha, dois jogadores ex-Sporting, o Rennes defende nesta partida uma sequência de quatro triunfos seguidos em casa, ao passo que o Bordéus tenta neste encontro precisamente conseguir travar o oposto, já que não vence fora de portas há cinco duelos.



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que os últimos duelos têm sido pautados por uma vantagem do Rennes, com três vitórias e três empates. Como será desta?

CÓD 148 Rennes 1.91 Empate 3.01 Bordéus 3.55