Rennes-Lille: armada portuguesa procura continuar recuperação

Equipa mais portuguesa da Ligue 1, o Lille visita esta quarta-feira o reduto do segundo colocado Rennes, num duelo da 16.ª jornada no qual irá procurar melhorar a sua até ao momento desapontante campanha. É que, depois de ter sido campeão, o Lille ocupa de momento apenas a 13.ª posição, com 18 pontos, menos 22 do que o líder Paris SG e 10 do que o adversário desta ronda.Sem qualquer derrota nos últimos 13 jogos, o Rennes é uma das equipas do momento em França, algo que confirma também pela tendência de entrar sempre melhor - foi a primeira equipa a marcar nos últimos dez duelos que disputou. A formação da casa tem 26 golos marcados e 12 sofridos, numa época de Ligue 1 com 8 vitórias, 4 empates e 3 derrotas.Em relação ao Lille, tem 4 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, tendo até ao momento marcado 19 e sofrido 22 golos. A equipa de Renato Sanches, Xeka, José Fonte e TIago Djaló, ainda assim, leva já cinco encontros seguidos sem perder, sendo que em seis dos últimos sete foi mesmo a primeira formação a faturar.Quanto ao confronto direto, o Lille leva quatro jogos seguidos sem perder e oito a marcar diante do Rennes. Em seis dos últimos oito houve terntos de ambas as equipas, sendo que em cinco dos últimos seis o Lille foi a primeira formação a marcar.