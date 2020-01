Rennes-Marselha: equipa de Villas-Boas com teste de fogo

Segunda colocada na tabela da Ligue 1, apenas atrás do intratável Paris SG, o Marselha procura esta sexta-feira cimentar a sua posição, quando pelas 19:45 visitar o reduto do Rennes, o atual terceiro, com menos 5 pontos do que a equipa de André Villas-Boas.



Mais bem colocada e com uma vantagem relativamente interessante pontualmente, a formação do técnico português chega a este encontro motivada pela série de nove partidas seguidos sem perder, sequência na qual conseguiu sete vitórias para o campeonato.



Quanto ao Rennes, também vai numa boa fase para o campeonato, já que venceu os últimos cinco duelos, sendo que a atuar no seu reduto esta época, em 13 partidas, tem o registo de sete vitórias, dois empates e três derrotas.



Com o ex-sportinguista Raphinha a espreitar o regresso, o Rennes não poderá contar nesta partida com Jakob Johansson, Jeremy Gelin, Jonas Martin e Clément Grenier, ao passo que Villas-Boas terá como ausências o lesionado Florian Thauvin e o suspenso Hiroki Sakai. Em sentido inverso, Steve Mandanda e Morgan Sanson devem voltar ao onze.

CÓD 138 Rennes 2.61 Empate 2.98 Marselha 2.55