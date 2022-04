Rennes-Mónaco: com a promessa de golos

CÓD 168 Rennes 2.04 Empate 3.39 Mónaco 3.27

Na abertura da jornada 32 da Ligue 1, Rennes e Mónaco encontram-se no Roazhon Park, numa partida que colocará frente a frente o 3.º e o 6.º colocados da tabela, com 56 e 50 pontos, respetivamente.Em melhor posição, o Rennes entra em campo vindo de cinco jogos seguidos sem perder, sendo que em quatro deles foi a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente. Ainda no campo dos golos, note-se que nos últimos seis jogos do Rennes as duas equipas marcaram pelo menos um golo. A jogar em casa, refira-se, o Rennes marcou pelo menos 2 golos nos últimos cinco jogos.Quanto ao Monaco, vem de quatro jogos sem perder e três a ganhar. Nesses três duelos viram-se pelo menos 3 golos no total final, sendo que o Monaco foi responsável por pelo menos 2 deles.Quanto ao confronto direto, este duelo costuma ter golos, já que nos últimos dez embates houve sempre pelo menos um tento de cada uma das equipas. Nos últimos cinco o registo foi superior a 3 no total, sendo que em termos de sequência de jogos a marcar o Monaco está numa boa série, com 16 partidas, contra as 10 do Rennes.