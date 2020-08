Rennes-Montpellier: visitantes contra a história recente

Ainda sem jogos nas pernas nesta Ligue 1 - isto depois da sua partida inaugural ter sido adiada devido ao facto de o Lyon ter participado na final-8 da Liga dos Campeões -, o Montpellier visita este sábado o reduto do Rennes, uma equipa que na ronda inaugural empatou a um golo diante do Lille.



Ainda que não haja grande referência desta temporada, alargando o registo à época transata é possível encontrar-se algumas estatísticas a ter em conta, nomeadamente o facto de o Rennes ter ganho 8 dos últimos 10 jogos caseiros na Ligue 1 e de o Montpellier ter ficado a zeros nos seus últimos quatro encontros fora de portas - duelos nos quais perdeu sempre.



Por outro lado, olhando ao confronto direto, com um registo abaixo de três golos em 8 dos últimos 10 jogos, de notar que o Rennes não perde ante o Montpellier há oito partidas, sendo que em 5 dos últimos 7 duelos não sofreu sequer qualquer golo. Aliás, olhando a esses últimos 7 jogos refir-ase que o Rennes foi a primeira equipa a marcar em seis deles.

CÓD 103 Rennes 2 Empate 3.14 Montpellier 3.73