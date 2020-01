Rennes-Nantes: duelo com vista europeia

Na abertura da jornada 22 da Ligue 1, Rennes e Nantes encontram-se no Roazhon Park, num duelo que colocará frente a frente duas formações colocadas na zona superior da tabela e que têm ambições reais de acabar a temporada em posições de qualificação europeia.



Mais bem colocado, no terceiro posto com 37 pontos, o Rennes entra neste encontro a 5 pontos do segundo colocado Marselha, numa partida na qual partirá em busca da quinta partida seguida sem perder, depois de três vitórias (duas para Taça de França) e um empate.



Quanto ao Nantes, sexto com 32 pontos, chega a este duelo de olho no quarto posto - esta a apenas 1 ponto -, tentando neste encontro voltar aos triunfos depois de duas derrotas seguidas, uma para a Ligue 1, diante do Bordéus, e outra para a Taça de França, ante o Lyon.



Privado de Jakob Johansson e Jonas Martin, o Rennes vai em seis encontros caseiros consecutivos sem perder diante deste Nantes, uma equipa que no campo dos indisponíveis não poderá contar com Fábio, Marcus Coco, Nicolas Pallois, Kalifa Coulibaly e Andrei Girotto.



Quanto às estatísticas, de notar que o mais certo é os golos serem escassos, especialmente porque os últimos sete encontros caseiros do Nantes tiveram todos menos de dois golos ('under 2.5'), tal como os últimos cinco duelos do Rennes. Irá a tendência manter-se ou será invertida?

CÓD 152 Rennes 1.98 Empate 2.86 Nantes 3.89