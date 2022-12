Rennes-Nice: equipas com várias baixas

Em jogo da 17.ª jornada da Ligue 1, Rennes e Nice encontram-se esta segunda-feira no Roazhan Park, numa partida entre o quarto e o nono colocados da competição, respetivamente.



Com 31 pontos, o Rennes entra neste jogo depois de uma derrota diante do Stade de Reims, que acabou por ditar a saída do pódio, por troca com o Marselha. A atuar em casa neste jogo, o Rennes não contará com Baptiste Santamaria e Lorenz Assignon, ao passo que Lovro Majer está em dúvida. Em termos absolutos, olhando a estatísticas, o Nice leva sete encontros seguidos a marcar e a sofrer pelo menos um golo. Em oito dos últimos dez jogos foi a primeira equipa a marcar.



Quanto ao Nice, sem Marcin Bulka, Youcef Atal, Mattia Viti, Aaron Ramsey, Lucas Da Cunha e Morgan Schneiderlin para esta partida, vem de sete encontros seguidos sem perder no campeonato, com quatro empates e três triunfos a registar.



Em relação ao confronto direto, o Nice leva três jogos sem perder diante do Rennes, ainda que acumule já sete partidas consecutivas a sofrer pelo menos um golo. Na época passada,o Nice venceu em Rennes por 2-1 e depois registou-se um empate em Nice.

