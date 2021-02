Rennes-Nice: para voltar às vitórias

Separados por 9 pontos e 8 posições na tabela da Ligue 1, Rennes e Nice encontram-se esta sexta-feira na abertura da jornada 27 do campeonato francês, numa partida na qual estarão frente a frente o 8.º e o 16.º, respetivamente.



Em melhor posição na tabela, o Rennes chega a este jogo numa das piores fases da época, com seis jogos consecutivos sem ganhar, incluíndo três derrotas seguidas nos jogos mais recentes. Para mais, o Rennes foi a primeira equipa a sofrer em cinco dos últimos sete jogos que disputou.



Quanto ao Nice de Rony Lopes, vem também de três derrotas seguidas, mas a verdade é que nos dois jogos anteriores conseguiu vencer, pelo que o balanço na última meia dúzia de encontros é francamente mais positivo. Por outro lado, o Nice leva quator jogos seguidos a sofrer golos, sendo que em cinco dos últimos seis viram-se golos de ambas as equipas.



A finalizar, de notar que o encontro da primeira volta foi ganho pelo Rennes em Nice por 1-0. Como será agora no reduto do Rennes?

CÓD 165 Rennes 1.76 Empate 3.34 Nice 4.56