Renzo Olivo-Pedro Sousa: argentino leva vantagem no frente a frente

Renzo Olivo e Pedro Sousa encontram-se, esta terça-feira, em jogo a contar para os 16 avos-de-final do ATP de Santiago, no Chile, naquele que será o quarto encontro entre os dois tenistas.



À entrada para esta partida, o tenista argentino, n.º 297 do ranking mundial, leva alguma vantagem após vencer dois dos três duelos travados com o tenista português, n.º 108.



Nos últimos cinco jogos disputados, Renzo Olivo registou três triunfos e duas derrotas, enquanto que Pedro Sousa somou quatro vitórias e uma derrota.

CÓD 229 Renzo Olivo 1.8 Empate Pedro Sousa 1.73