Rep. Checa-Bélgica: checos com visita perigosa

Vindas de vitórias convincentes no arranque da qualificação deste Grupo E, Rep. Checa e Bélgica encontram-se este sábado na Eden Arena, numa partida na qual a equipa que conseguir vencer (se houver efetivamente vitória) dará um passo importante rumo à qualificação.



Os checos, vindos de uma goleada na Estónia por 6-2, chegam a este jogo vindos de três vitórias consecutivas, ao passo que os belgas, com triunfo diante do País de Gales na abertura, ganharam os últimos cinco encontros.



Quanto a estatísticas, note-se que a Rep. Checa foi a equipa que chegou ao descanso na frente em cinco dos últimos sete encontros, sendo que, quanto a golos, há a referir que apenas um dos últimos cinco duelos dos checos teve pelo menos 3.



Estatística bem distinta da belga, já que os diabos vermelhos normalmente prometem golos.. em bom número. A saber: houve golos de ambas as equipas em sete dos últimos jogos disputados pelos belgas; mais de 3 no total em cinco dos últimos seis; os belgas foram a primeira equipa a marcar em cinco dos mais recentes sete.

CÓD 110 Rep. Checa 4.73 Empate 3.45 Bélgica 1.57