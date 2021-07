Rep. Checa-Dinamarca: duelo de 'outsiders' no Euro'2020

Duelo de 'outsiders' em busca de continuar a fazer história neste Euro'2020, com a Rep. Checa a defrontar a Dinamarca em Baku, numa partida que colocará frente a frente uns checos que afastaram a Holanda na ronda anteriror e uns dinamarqueses que deixaram pelo caminho o País de Gales.



Com 8 golos marcados nos últimos dois jogos, isto depois de nos dois primeiros apenas ter feito 1, a Dinamarca é uma das equipas em melhor momento neste Euro'2020 e tentará nesta partida ampliar esse estado de graça, isto numa partida na qual não contará com Christian Eriksen, ao qual se juntam as dúvidas quanto a Simon Kjaer e Yussuf Poulsen.



Em relação aos checos, apuraram-se no terceiro lugar no Grupo D, tendo neste torneio marcado 5 golos, quatro deles da autoria de Schick. Apenas com Lukáš Provod, a Rep. Checa terá nesta partida a missão de travar uma sequência de quatro duelos seguidos sem ganhar à Dinamarca, com uma derrota (0-3) e três empates a registar.



Equipas prováveis



República Checa: Vaclík; Coufal, Celustka, Kalas, Kaderábek; Holeš, Soucek; Masopust, Barák, Ševcík; Schick



Dinamarca: Schmeichel; Christensen, Kjær, Vestergaard; Wass, Højbjerg, Delaney, Mæhle; Braithwaite, Poulsen, Damsgaard

CÓD 106 Rep. Checa 3.81 Empate 3.2 Dinamarca 2.09