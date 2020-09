Rep. Checa-Escócia: jogo esteve em risco

Rep. Checa e Escócia encontram-se esta segunda-feira em Olomouc, numa partida da 2.ª jornada do Grupo 2 da Divisão B da Liga das Nações que chegou a estar em risco devido à deteção de dois casos suspeitos de Covid-19 na seleção checa.



Vinda de uma vitória por 3-1 no arranque, diante da Eslováquia, a Rep. Checa estará motivada, mas o facto de ter sido obrigada a refazer os seus planos a nível de equipa por causa desses testes suspeitos poderá virar um pouco a contas do jogo. À espreita estará uma Escócia que, depois do empate diante de Israel, sabe que vencer é obrigatório.



Aliás, os esoceses chegam a este jogo sem qualquer derrota nos últimos quatro encontros, ainda que nos últimos três tenham sempre sofrido golos. Quanto aos checos, no plano estatístico há também a registar golos sofridos nos últimos cinco duelos, mas também o facto de ter sido a primeira equipa a marcar e de ter havido golos de ambas as formações em quatro desses mesmos cinco encontro. Por outro lado, falando em ainda em golos, de notar que apenas um dos últimos nove jogos de ambas as equipas não tiveram pelo menos 3 golos.



Em relação ao confronto direto, de apontar que o balanço dá vantagem aos checos, com três vitórias e duas derrotas nos seis encontros até agora realizados. O mais recente, jogado em 2016, acabou curiosamente com vitória escocesa , por 1-0.

