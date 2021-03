Rep. Checa-Itália: arranca o Europeu de Sub-21

Aí está o arranque do Europeu de Sub-21 para Rep. Checa e Itália, com um encontro na Arena Z’dezele, em Celje, onde começar a vencer é praticamente algo obrigatório de olho no apuramento para as rondas a eliminar.



Naturalmente favorita, a Itália chega a esta decisão depois de quatro triunfos consecutivos na fase de apuramento, tendo pela frente uma turma checa que nos últimos nove encontros apenas perdeu por uma ocasião.



Para mais, os italianos foram a primeira equipa a marcar em oito dos nove jogos, tendo igualmente chegado ao intervalo na frente no mesmo período. Por outro lado, sete dos últimos oito encontros dos transalpinos tiveram pelo menos 3 golos, um registo curioso para uma equipa que normalmente é vista como defensiva.



Por fim, ainda que nenhum dos jogadores esteja em campo, note-se que estas duas equipas se encontraram em 2017, na altura com vitória checa por 3-1. Irá haver vingança?

CÓD 153 Rep. Checa 3.83 Empate 3.31 Itália 1.63