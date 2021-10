Rep. Checa-País de Gales: vencer pode ser decisivo

Encontro do Grupo E de qualificação europeia para o Mundial'2022, numa partida com cariz de decisão para ambas as equipas na luta pelo apuramento via playoff - já que a Bélgica lidera de forma destacadíssima e já está praticamente apurada. Ambas as equipas têm 7 pontos, sendo que os galeses, apesar de estarem em terceiro, têm um jogo em atraso.



Com duas vitórias, um empate e duas derrotas, os checos não contarão com o contributo dos lesionados Vladimir Coufal, Jan Boril, Lukas Masopust e Petr Sevcik, surgindo nesta partida vindos de uma derrota diante da Bélgica (3-0).



Quanto ao País de Gales, vem de três jogos seguidos sem perder, sendo que nesta partida terá também ausências, neste caso cinco: Gareth Bale, Rhys Norrington-Davies, Tom Lockyer, Connor Roberts e David Brooks.



Na primeira volta, em março, o País de Gales venceu por 1-0. Como será desta vez?

CÓD 111 Rep. Checa 1.61 Empate 3.25 País de Gales 4.7