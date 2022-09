Rep. Checa-Portugal: só a vitória interessa aos comandados por Fernando Santos

República Checa e Portugal defrontam-se na tarde de sábado, a partir das 19:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a quinta jornada do Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que ainda têm a possibilidade de avançar para a próxima fase da competição.

À entrada para esta ronda, a República Checa posiciona-se no terceiro lugar do Grupo 2, com quatro pontos, fruto de uma vitória, um empate e duas derrotas, enquanto que Portugal segue no segundo posto, com sete pontos (menos um do que a líder Espanha), após somar dois triunfos, um empate e um desaire até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas seleções se encontram atualmente inseridas, de notar que a República Checa registou uma vitória (Suíça), dois empates (País de Gales e Espanha) e duas derrotas (Portugal e Espanha), ao passo que Portugal somou três triunfos (Macedónia do Norte, Suíça e República Checa), um empate (Espanha) e um desaire (Suíça).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade de Portugal, seleção que venceu três dos quatro duelos até ao momento disputados entre os dois países, com a República Checa a levar a melhor em apenas uma ocasião, no Europeu de 1996.