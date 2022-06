Rep. Checa-Suíça: jogo à atenção de Portugal

CÓD 114 Rep. Checa 3 Empate 3.25 Suíça 2.35

Num jogo à atenção de Portugal, Rep. Checa e Suíça encontram-se esta quinta-feira no Sinobo Stadium em Praga, numa partida na qual vencer é praticamente obrigatório para ambas as equipas na tentativa de tentar uma surpreendente passagem à final four.Afastada da fase final do Mundial no playoff com a Suécia, a Rep. Checa chega a este duelo com o moral um pouco em baixo, ao passo que os suíços, apesar de não terem vencido nenhum dos últimos dois jogos, têm do seu lado o positivo registo de terem perdido apenas um dos últimos nove jogos.Em termos de golos, note-se que apenas um dos últimos cinco jogos da Rep. Checa teve 3 ou mais golos, ao passo que no caso dos helvéticos esse total superior viu-se em três deles.Nas contas do confronto direto, apenas há um jogo a destacar, com a vitória dos checos por 1-0 no Europeu de 2008.