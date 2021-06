República Checa-Inglaterra: tudo em aberto no Grupo D

República Checa e Inglaterra defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a terceira jornada do Grupo D, num encontro que colocará frente a frente os dois primeiros classificados na tabela classificativa, ambos com quatro pontos.

À entrada para esta ronda, a República Checa posiciona-se no primeiro lugar do Grupo D, com quatro pontos, fruto de uma vitória e um empate, aquele que foi também o registo da Inglaterra nas duas primeiras partidas disputadas neste torneio.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas seleções estiveram recentemente inseridas, de notar que a República Checa registou duas vitórias (Albânia e Escócia), um empate (Croácia) e duas derrotas (País de Gales e Itália), ao passo que a Inglaterra somou quatro triunfos (Polónia, Áustria, Roménia e Croácia) e um empate (Escócia).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio entre as duas seleções, com ambas a somarem uma vitória, um empate e uma derrota nos três duelos até ao momento disputados entre os dois países.