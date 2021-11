Reyer Veneza-KK Buducnost: equipas defrontam-se pela primeira vez na EuroCup

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Reyer Veneza e KK Buducnost defrontam-se, esta terça-feira, pelas 19 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a quarta ronda da EuroCup de basquetebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que estão entre as posições que dão acesso aos playoffs.

À entrada para esta ronda, o Reyer Veneza posiciona-se no oitavo lugar, fruto de uma vitória e duas derrotas (uma obtida no prolongamento), enquanto que o KK Buducnost posiciona-se na liderança do Grupo B, após somar três triunfos consecutivos até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Reyer Veneza registou duas vitórias (Pesaro e Reggiana) e três derrotas (Bursaspor, Brindisi e Ulm), ao passo que o KK Buducnost somou quatro triunfos (Cedevita Olimpija, Valencia, Mornar Bar e Virtus Bolonha) e um desaire (Mega Basket).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de este ser o primeiro duelo de sempre entre as duas formações.