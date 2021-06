Reyer Veneza-Olimpia Milano: volta a ação no playoff da Serie A

Depois de duas vitórias nas duas primeiras partidas, ambas jogadas no seu reduto, o Olimpia Milano procura esta quarta-feira o apuramento para a final da Serie A italiana de basquetebol, tendo pela frente um Reyer Veneza que sabe estar obrigado a ganhar para não ficará já pelo caminho.



Primeiro colocado na fase regular, o Olimpia Milano venceu em três jogos o Trento nos 'quartos', ao passo que o Reyer Veneza afastou em cinco encontros do Sassari, numa série intensa que apenas ficou resolvida na 'negra'.



Por outro lado, note-se que o Olimpia Milano vem de um fim de semana intenso, com dois jogos na final four da Euroleague, prova onde acabou em terceiro. Já o Veneza não joga desde 24 de maio, algo que lhe poderá dar alguma vantagem a nível de frescura física.



Por fim, um olhar às estatísticas do confronto direto nos últimos dez encontros, que nos mostra uma média pontual de 154, sendo que o Veneza foi responsável por 74 e o Milano por 80. Nesses mesmos dez jogos os de Milão venceram o primeiro quarto em oito ocasiões.

CÓD 184 Reyer Veneza 3.15 Empate 14 Olimpia Milano 1.27